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Yunanistan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attı

SÜVEYŞ Kanalı'ndan, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek için yola çıkan ancak Yunanistan limanlarına girmesine izin verilmeyen milyon dolarlık yat, Bodrum'a demir attı.

26.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:30
Yunanistan limanlarına alınmayan yat, Bodrum'a demir attı

SÜVEYŞ Kanalı'ndan, Yunanistan 'ın başkenti Atina'ya  gitmek için yola çıkan ancak Yunanistan limanlarına girmesine izin verilmeyen milyon dolarlık yat, Bodrum 'a demir attı.

Hollanda'da 1963 yılında ticari gemi olarak üretilen, 1998 yılında İngiltere'de yapılan revizyonlarla süper yat haline getirilen 'Chakra', Bodrum Kalesi önlerine demir attı. Tasarımıyla dikkat çeken 86 metre uzunluğundaki milyon dolarlık yat, Süveyş Kanalı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitmek için yola çıktı. Ancak Yunan yetkililer, yer olmadığı gerekçesiyle yatın limanlarına girmesine izin vermedi. Yat da rotasını Türk kıyılarına çevirdi. Dün Bodrum'a gelen yat, koronavirüs tedbirleri kapsamında limana yanaştırılmadı. Bodrum Kalesi önüne demir atan ve kiralık olarak hizmet veren yatta, şu an mürettebat dışında yolcu bulunmadığı bildirildi.Yatın Bodrum'da ne kadar kalacağı bilinmiyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Yunanistan, Bodrum, Güncel

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