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Yunanistan, Lüksemburg'a 12 refakatsiz mülteci çocuk gönderdi

Yunanistan'da, refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması çerçevesinde 12 mülteci çocuk Lüksemburg'a gönderildi.

15.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:16
Yunanistan, Lüksemburg'a 12 refakatsiz mülteci çocuk gönderdi
Yunanistan 'da, refakatsiz mülteci çocukların Avrupa Birliği (AB) ülkelerine dağıtılması anlaşması çerçevesinde 12 mülteci çocuk Lüksemburg 'a gönderildi.
AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, bunun, Başkan Ursula von der Leyen'in geçen ay Yunanistan'a yaptığı ziyarette üzerinde anlaşma sağladığı ve Birleşmiş Milletler ile yürütülecek girişim çerçevesinde gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, hafta sonunda da 50 refakatsiz mülteci çocuğun Almanya'ya gönderileceği duyuruldu.
Yunan medyasına yansıyan haberlerde ise 12 çocuğun Midilli, Sakız ve Sisam adalarındaki kamplardan alınarak Atina üzerinden Lüksemburg'a gönderildiği, söz konusu çocuklara önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı kaydedildi.
AB Komisyonu martta, Yunanistan'dan, çoğu refakatsizlerden oluşacak şekilde 1600 mülteci çocuğun üye ülkelere dağıtılması için girişim başlatmıştı.
Çocukları almak için gönüllü olan üye ülkeler arasında Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Portekiz, Lüksemburg ve Litvanya ile İsviçre yer almıştı.
UNICEF'in şubat ayı verilerine göre, Yunanistan'daki kamplarda 5 bin 463 refakatsiz mülteci çocuk bulunuyor. Bunların en az 1752'si aşırı kalabalık ve kötü koşullarıyla gündeme gelen Midilli'deki Moria kampı benzeri kamplarda yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüksemburg, Yunanistan, Güncel
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