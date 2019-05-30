Yunanistan Milli Futbol Takımı maç öncesi son çalışmasını yaptı - ANTALYA

Kaynak: AA

Antalya'da özel maçta bugün Türkiye ile karşılaşacak Yunanistan Milli Futbol Takımı, mücadele öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.Hollanda kampını tamamlayıp, dün akşam saatlerinde uçakla Antalya'ya gelen Yunanistan Milli Takımı'nda futbolcular, karşılaşma öncesi Belek Turizm Merkezi'nde konakladıkları otelin sahasında, teknik direktör Angelos Anastasiadis yönetiminde çalıştı.İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. İdman sırasında teknik direktör Anastasiadis de futbolcularla koştu.Türkiye-Yunanistan maçı, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak.