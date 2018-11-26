Yunanistan-Mısır-Kıbrıs Rum Kesimi Ortak Tatbikatı

Yunanistan
, Kıbrıs Rum Kesimi
ve Mısır
, Girit Adası'nın batısında müşterek Medusa askeri tatbikatına başladı.
Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Mısır müşterek düzenledikleri Medusa askeri tatbikatına başladı. Girit Adası'nın batısında düzenlenen ve 30 Kasım'a kadar sürecek olan tatbikata Birleşik Arap Emirlikleri
, ABD
, İtalya
, Fas
ve Portekiz
'den de gözlemciler katıldı.
Yunanistan tatbikata üç firkateyn, bir denizaltı, sekiz F-16 uçağı, bir Süper Puma
helikopteri, üç Chinook helikopteri VE dört AH-64 helikopteri ile çok sayıda özel birlik sevk etti. Mısır, bir helikopter gemisi, bir firkateyn, bir denizaltı, altı F-16, bir E2-C uçağı ve özel kuvvet personeli ile iştirak etti. Rumlar bir adet açık deniz gemisi ve bazı askeri birlikleri ile tatbikata katıldı.
Girit Adası'nın batısında düzenlenen tatbikata Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İtalya, Fas ve Portekiz'den de gözlemciler katıldı. Tatbikat 30 Kasım'a kadar devam edecek. - ATİNA
Kıbrıs Rum Kesimi,Mısır,Yunanistan
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:31