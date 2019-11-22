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Yunanistan Mülteciler Konseyi: "Kapalı kamp sistemi hukuk ihlalidir"

Yunanistan hükümetinin, Midilli, Sakız ve Sisam adalarındaki göçmen kamplarını kapatarak inşa edeceği "kapalı kamplar" ile mültecilerin özgürlüklerinin kısıtlanabileceği uyarısı yapıldı.

22.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:36Yunanistan Mülteciler Konseyi:
hükümetinin, Midilli, Sakız ve Sisam adalarındaki göçmen kamplarını kapatarak inşa edeceği "kapalı kamplar" ile mültecilerin özgürlüklerinin kısıtlanabileceği uyarısı yapıldı.
Yunanistan Mülteciler Konseyi tarafından hükümetin kapalı kamp kararına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, kamp dışında dolaşımın yasak olduğu kapalı sistemle, hassas grup olarak nitelendirilen kadın ve çocukların herhangi bir suç işlemeden özgürlüklerinin ellerinden alınabileceğine dikkat çekildi.
Kamp dışına çıkmak isteyenlerin gözaltına alınacağı yeni sistemin hukuka aykırı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ayrım gözetmeden gözaltı kararı ulusal ve uluslararası hukuku ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, "Bu uygulama, Ege adalarındaki insani krizi çözmek yerine birçok kişiyi tutukluluk durumuyla karşı karşıya bırakarak var olan krizi daha da derinleştiriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.
Hükümet tarafından Midilli adasındaki Moria göçmen kampı ile Sisam ve Sakız adalarındaki kamplarının kapatılacağı, bunların yerine en az 5 bin kişilik "Kapalı kamplar" inşa edileceği açıklanmıştı.
Yeni sistemde, kamplara giriş ve çıkışın yasaklanacağı, yasağa uymayanların gözaltına alınacağı belirtilmişti.
Sisam Adası Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu, karar tepki göstererek topluca istifa kararı almıştı.

Yunanistan, Güncel

Kaynak: AA

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