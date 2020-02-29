Yunanistan'ın NATO itirazını geri çekmesiyle, Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalktı

Esed Rejimi'nin saldırısı sonucu 34 Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin ardından Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yunanistan, Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteği konusundaki itirazını sınırlarına dayanan göçmenler sonrası geri çekti.

ATİNA ASKERİ YARDIMIN ŞARTA BAĞLANMASINI İSTEDİ

NATO Genel sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Türkiye'ye desteğini artırma kararı aldığını açıkladı. Bununla birlikte müttefikler Türkiye'ye yönelik olarak destek deklarasyonu yayınlama kararı aldılar. Ancak Atina, yayınlanacak olan açıklamaya Türkiye'nin AB ile imzalamış olduğu 18 Mart göçmenler anlaşmasına atıfta bulunulmasını ve Ankara'nın bu taahhüdünü yerine getirmesini şarta bağlanmasını talep etti.

DAHA SONRA İTİRAZ GEÇİ ÇEKİLDİ

NTV'deki habere göre; Yunanistan, Türkiye'ye yapılması planlanan NATO desteği konusundaki itirazını sınırlarına dayanan mülteciler sonrası geri çekti. Böylelikle Türkiye'ye hava desteği verilmesinin önündeki engel kalkmış oldu. Bundan sonra ittifak üyesi ülkeler, Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesi için ittifaka ait olan imkan ve yeteneklerle NATO'ya üye ülkelerin ikili düzeyde Türkiye'ye göndereceği imkan ve yetenekleri tespit edecekler.