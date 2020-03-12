Yunanistan polisi sığınmacılara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti
Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.
12.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:54
Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.
Sığınmacılar Kastanies Sınır Kapısı önündeki jiletli tellerden oluşan barikatı aşmaya çalıştı. Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Müdahalede çok sayıda sığınmacı gazdan etkilendi.
Ağaçtaki sığınmacıyı hedef aldı
Bu arada, Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede bir ağacın üzerinde oturan sığınmacıyı da gaz fişeğiyle direkt hedef aldı. Sığınmacı ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı.
Sığınmacılar sınır tellerini ateş yakarak ve halatla açmaya çalıştı. Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara burada da tazyikli suyla müdahale etti.
Sığınmacılar Kastanies Sınır Kapısı önündeki jiletli tellerden oluşan barikatı aşmaya çalıştı. Yunanistan güvenlik güçleri, sığınmacılara tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.
Müdahalede çok sayıda sığınmacı gazdan etkilendi.
Ağaçtaki sığınmacıyı hedef aldı
Bu arada, Yunan güvenlik güçleri tampon bölgede bir ağacın üzerinde oturan sığınmacıyı da gaz fişeğiyle direkt hedef aldı. Sığınmacı ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı.
Sığınmacılar sınır tellerini ateş yakarak ve halatla açmaya çalıştı. Yunanistan sınır birlikleri sığınmacılara burada da tazyikli suyla müdahale etti.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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