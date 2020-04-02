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Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri 26 sığınmacıyı ölüme terk etti

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Sisam Adası'na deniz yoluyla ulaşan 26 sığınmacıyı can salına bindirerek tekrar Türk karasularına bırakarak ölüme terk etti.

02.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:30
Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri 26 sığınmacıyı ölüme terk etti
Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, Sisam Adası'na deniz yoluyla ulaşan 26 sığınmacıyı can salına bindirerek tekrar Türk karasularına bırakarak ölüme terk etti.
Kuşadası 'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde karadan ulaşımın olmadığı bir noktada 10'u çocuk, 6'si kadın toplam 26 düzensiz göçmen bulundu. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı içerisinde 10 Kongo, 8 Suriye, 6 Orta Afrika ve 2 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen tespit etti. Karadan ulaşımın olmadığı milli park içerisindeki noktaya bir adet can salı ile ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 10 çocuk, 6 kadın toplam 26 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler Kuşadası Limanı'na götürülerek, Kuşadası Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Bu arada, kurtarıldıktan sonra ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, 2 gün önce Sisam Adası'na geçtiklerini belirterek, Yunan Sahil Güvenliği tarafından adadan toplandıklarını, bir can salına bindirilerek denize bırakıldıklarını ve Türkiye sahillerine sürüklendiklerini söylediler.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Yunanistan, Kuşadası, Güncel
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