07.07.2019 19:35
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Yunanistan seçimlerini Miçotakis önde tamamladı

Yunanistan seçimlerini Miçotakis önde tamamladı

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti.

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamlayarak hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde etti.

Yunanistan halkı, Syriza partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bir yenilgiye uğramasından 1 ay sonra bugün erken seçimler için sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi seçimi önde tamamladı.

Yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Yunanistan'da seçimlere 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının olduğu ülkede partiler meclisteki 300 sandalye için yarıştı. - ATİNA
Kaynak: İHA
Yunanistan, Hükümet, Politika

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