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Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.

19.03.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:14
Avrupa 'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan , gaz bombalarıyla müdahale etti.Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti. Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı. Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi. Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Yunanistan sığınmacılara attığı gaz bombalarıyla bölgeyi savaş alanına çevirdi
Etiketler : Yunanistan, Arda Nehri, Avrupa, Güncel

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