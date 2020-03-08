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Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.

08.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:29
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne 'ye gelen sığınmacılar Yunanistan 'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazı ile müdahale etti. Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor

Kaynak: AA

Etiketler : Yunanistan, Karaağaç, İstanbul, Edirne, Güncel
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