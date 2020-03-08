Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
08.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:29
Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne 'ye gelen sığınmacılar Yunanistan 'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı. Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara biber gazı ile müdahale etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Yunanistan sığınmacılara biber gazıyla müdahale ediyor
Etiketler : Yunanistan, Karaağaç, İstanbul, Edirne, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Güncel
Sivasspor - G.Saray maçındaki penaltı pozisyonunda kural hatası var mı? IFAB talimatları ortaya çıktı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Güncel
Son Dakika: Rusya: Ateşkesin ardından Suriye'de 8 ateşkes ihlali tespit ettik
Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Güncel
İran'da koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü