Yunan polisi, sığınmacılara otomatik tüfeklerle ateş açtı

Yunanistan , Avrupa 'ya gitmek için sınırında bekleyen sığınmacıların üzerine otomatik tüfeklerle ateş edecek kadar acımasızlığını ortaya koyuyor.

GERÇEK MERMİLERLE MÜDAHALEDE BULUNUYORLAR

Kara sınırında bekleyen sığınmacılar Yunanistan'ın biber ve göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle atışlara da hedef oluyor.

YUNAN POLİSİNİN, MAKİNELİ TÜFEKLE ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yunan sınır askerinin atışları sonucu çok sayıda yaralananların yanı sıra hayatını kaybedenler de oluyor.

Yunan sınır güçlerinin sınırında bekleyen sığınmacılara makineli tüfekle ateş açtığı anlar görüntülere yansıdı. Tüfeğin üzerindeki termal kamera sistemi de dikkat çekti.

SIĞINMACILARI YARALAYIP TÜRKİYE'YE GERİ DÖNMEYE ZORLUYORLAR

Öte yandan, Yunanistan'a geçtikten sonra sınır birliklerinin silahla yaraladığı sığınmacılar Türkiye'ye dönmek zorunda kalıyor. Edirne'deki hastanelerde tedavileri süren yaralı sığınmacılardan bazılarının hayati tehlikesi sürüyor.

Sınırı geçen sığınmacılardan Afgan Alaeddin Nizami (26), Yunanistan'a girdikten sonra askerler tarafından bacağından vurularak yaralandığını anlattı. Türk askerinin kendisine şefkat gösterip hastaneye yetiştirdiğini anlatan belirten Nizami, "Yunanistan askeri beni 4 metre uzaktan vurdu. Yine bize Türkiye sahip çıktı. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Yunan askerinin ateşine maruz kalan Bangladeş uyruklu Muhammed Samim (25) ve Pakistan uyruklu Zişan Uman da sınırı geçmelerine rağmen Yunan askerleri tarafından yaralanarak Türkiye'ye geri gönderildiğini söyledi.