Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor.
10.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:23
Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
Etiketler : Yunanistan, Güncel
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