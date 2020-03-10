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Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor

Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor.

10.03.2020 13:21 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:23
Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor
Yunanistan sınırına kamyonlarla tel örgü taşınıyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Yunanistan, Güncel
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