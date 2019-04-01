Yunanistan Sınırında 3 Fetö Şüphelisi Yakalandı

EDİRNE'de yasadışı yollarla Yunanistan
'a çıkış hazırlığında olan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Edirne
'ye bağlı Yenikadın Köyü'ndeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde devriye görevi yapan Yenikadın Piyade
Hudut Birliği askerlerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma
ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski öğretmen R.N. (35) ile eski zabıt katipleri T.N. (29) ve A.N. (33) oldukları belirlendi. Şühelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - Edirne
Piyade, Edirne, Yunanistan, Güncel
Kaynak: DHA