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Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı.

17.02.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:46Yunanistan sınırında askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
'de askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı.
İpsala Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınırındaki Paşaköy köyü 2. derece askeri yasak bölgede bir otomobilin bir kadını araçtan indirip kaçtığını tespit etti.
İlçe merkezine kaçan sürücünün peşine düşen ekipler sürücü M.K'yi, diğer ekip ise yasak bölgede inen S.Ö'yü yakaladı.
Yapılan incelemede S.Ö'nün FETÖ ile bağlantısı olduğu ve yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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