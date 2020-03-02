Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu

Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib kentinde Esed rejiminin hava saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit düştü. Ankara'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik konseyi toplandı ve bir dizi kararlar alındı. Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınır kapılarının açılması ise bu kararlardan yalnızca birisi oldu.

Türkiye'nin engellememe kararı almasının ardından mülteciler, sınır bölgelerine akın etti ancak burada Yunanistan polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı.

YUNANİSTAN'IN SERT ÖNLEMLERİ

Yunan polisi; gaz bombası, jiletli tel, askeri sevkiyat gibi birçok önlem aldı; hatta gerçek mermi kullandıkları dahi iddia edildi.

Ancak sınırdan gelen bir görüntü, görenlerin vicdanını sızlattı. Avrupa'ya gitmek isteyen ve sert müdahaleyle karşılaşan on binlerce mülteci arasından kameralara yansıyan bir aile, sosyal medyada gündem oldu.

SURİYELİ KIZIN FERYADI GÜNDEM OLDU

Yunan polisinin biber gazı atmasıyla zor anlar yaşayan Suriyeli bir ailenin feryadı yürekleri dağladı. Söz konusu görüntülerde küçük bir kız çocuğu, biber gazının etkisiyle boğulma tehlikesi yaşıyor ve babası olduğu düşünülen bir erkek kızını ters çevirerek sırtını sıvazlıyor ve onun krizi atlatmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

"VİCDANSIZLIK"

Bu görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, öfkeli kullanıcılar Yunanistan hükümetini ve polisini vicdansızlıkla suçladı.