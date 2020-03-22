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Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi

Yunanistan, sınırında futbol oynayan aralarında çocukların da olduğu sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti.

22.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 22.03.2020 19:59
Yunanistan , sınırında futbol oynayan aralarında çocukların da olduğu sığınmacılara gaz bombalarıyla müdahale etti.
Avrupa 'ya geçme umuduyla sığınmacıların sınırda bekleyişlerinin 24. gününe girildi.
Sığınmacılardan bazıları Yunan sınırındaki boş arazide futbol oynarken Yunan sınır güçleri aniden tazyikli suyla müdahaleye başladı, ardından yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı.
Türkiye, sınırın sıfır noktasında çocuk ve kadınlara Yunanistan'ın gazla müdahale etmesi halinde karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.
Uyarıyı dikkate almayan Yunanistan'a Türk güvenlik güçlerince misliyle karşılık verildi.
Türkiye'nin gazla karşılığı sonrası Yunan hudut birlikleri mevzi ve idare merkezlerini kısa sürede terk etti. Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi

Kaynak: AA

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Yunanistan, sınırında top oynayan sığınmacılara dahi tahammül edemedi
Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Futbol, Güncel

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