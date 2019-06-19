19.06.2019 16:13
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Yunanistan sınırında yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesinden yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, geri gönderildikten sonra jandarma tarafından yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi, tutuklandı.

EDİRNE'nin Meriç ilçesinden yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, geri gönderildikten sonra jandarma tarafından yakalanan PKK şüphelisi 2 kişi, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Umurca köyünde sınırda 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Yasa dışı yollarla gittikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanıp, geri gönderildikleri anlaşılan şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından haklarında açılan davalarda yargılamaları devam eden B.T. (30) ile L.T. (32) oldukları tespit edildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. ve L.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Edirne
Kaynak: DHA
Meriç, Edirne, PKK, Yunanistan, Güncel

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