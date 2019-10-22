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Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

22.10.2019 17:06Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan sınırında yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Sınır birliği askerleri, Üyüklütatar ve Sarıcaali köylerindeki birinci derece askeri yasak bölgede, yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.S, Z.S. ve A.A. ile organizatörlük yaptığı iddia edilen A.C'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerden A.A. ve M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Z.S, savcılıktaki ifadesinin ardından, A.C. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yunanistan, Edirne, Güncel

Kaynak: AA

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