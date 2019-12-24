Haberler » Spor » Yunanistan Süper Ligi'nde olaylar dinmiyor! - Spor

Yunanistan Süper Ligi'nde olaylar dinmiyor!

Yunanistan Ligi'nde oynanan ve 0-0 biten Volou-Olympiakos karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü.

24.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:05 Yunanistan Süper Ligi'nde olaylar dinmiyor!
Ligi'nde oynanan ve 0-0 biten Volou- karşılaşmasında konuk ekibin attığı bir golün ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönmesinin ardından olaylar büyüdü. Olympiakos taraftarı, müsabakanın VAR hakeminin evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi.

Yunanistan Süper Ligi'nin 16. haftası yine olaylara sahne oldu. Pazar günü oynanan ve 0-0'lık beraberlikle noktalanan Volos - Olympiakos müsabakasında yaşananlar olayların fitilini ateşledi. Konuk ekip Olympiakos'un müsabakada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla iptal edildi. Maçın tamamlanmasıyla Olympiakos taraftarları gol pozisyonunu iptal eden VAR hakemi Angelos Evangelou'nun evini basarak, molotof kokteylli saldırı düzenledi. Öfkeli taraftar grubu, hakem Evangelou'nun evinin önünde havai fişekler patlattı. Hakem Angelos Evangelou'nun evinde herhangi bir yaralanma yaşanmazken, maddi hasarların meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan olayları Yunanistan Futbol Federasyonu ise 'Mafyatik bir saldırı' sözleriyle kınadı.

Daha önce PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in belinde bulunan silah ile sahaya girmesiyle gündeme gelen Yunanistan Süper Ligi'nde hakemlerin 17. haftada oynanacak olan müsabakalar çıkmayarak, ligde yaşanan olayları boykot etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Olympiakos, Yunanistan, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

13:36   Frutti Extra Bursaspor'dan kemik tümörü teşhisi konulan genç oyuncuya destek - Spor
13:34   Kızılcabölükspor'da 3 takviye birden - Spor
13:25   Isco, İngiltere yolcusu - Spor
13:21   Nazilli'nin maç programı netleşti - Spor
13:12   Denizlispor'un 5-1 kabusu - Spor
12:13   Nzonzi suskunluğunu bozdu! Takım arkadaşlarına sert sözler - Spor
11:55   İBB, Avrupa şampiyonu antrenörü işten çıkardı - Spor
11:46   Olympiakos taraftarı, VAR hakeminin evine havai fişekle saldırdı - Spor
11:05   Wanda Nara'dan Lukaku'ya sert eleştiri: Televizyondan izleyecek - Spor
10:22   Eski takım arkadaşı itiraf etti: Gökhan Çıra F.Bahçe'ye gol atınca seviniyordu - Spor
24.12.2019 13:39:03