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Yunanistan Suriyeli mültecilerin gizli merkezlerde tutulduğu haberini yalanladı

Amerikan New York Times gazetesi (NYT) yer alan “Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:’Hayvanlar gibiyiz’” başlıklı araştırma haberinde Yunanistan’da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere dikkat çekti ancak haber Atina tarafından yalanlandı

11.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:18
Yunanistan Suriyeli mültecilerin gizli merkezlerde tutulduğu haberini yalanladı
Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslararası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye'ye geri gönderdiği iddia edildi. Yunanistan ise bu iddiayı hemen yalanladı.

Amerikan New York Times gazetesinde (NYT) yer alan "Yunanların sığınmacılar için gizli yeri: 'Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere dikkat çekildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : New York Times, Yunanistan, Dünya

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