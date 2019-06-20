20.06.2019 18:06
Haberler» Güncel» Haber

Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon'u ziyaret etti

Yunanistan Ticaret Ataşesi Trabzon

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Doukas Marinopoulos, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi ve Ticaret Ataşesi Doukas Marinopoulos, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Doukas Marinopoulos, ticaret ve turizm alanlarında işbirliği amaçladıklarını belirterek "Karşılıklı turizm hareketinin hızlandırılması için her konuda yardımcı olmaya hazırız. Ticaret için de ne gerekiyorsa yapacağız. İthalat ve ihracat konularında taleplere göre birbirimize yardımcı olalım. Organik ürünlerin üretimi ve satışı çok önemli bir sektör haline geldi. Bu konuda işbirliği yapabiliriz. Yunanistan'da Avrupa'nın en köklü akü şirketi bulunmaktadır. Güneş enerjisi alanında ciddi çalışmalarımız var. Bu konular başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Türk-Yunan Ticaret Odası ile ortaklaşa bir organizasyonla karşılıklı iş adamı heyetleri ziyaretlerini gerçekleştirebiliriz. Firmalar arası ikili iş görüşmelerini başlatabiliriz. Bir süre önce Trabzon'da Yunanistan Vize Ofisi açıldı. Bu ofis iki ülke ticari ilişkilerini kolaylaştıracaktır. Yunanistan, Avrupa yerine ekonomik konularda Türkiye ile işbirliği yapmayı daha fazla arzuluyor" dedi.

TTSO Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak ise "Komşumuz Yunanistan ile turizm başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesini arzu ediyoruz. Bu toplantı vesilesiyle ikili iş görüşmeleri ve devamında işbirliklerini kurmak için çalışmalar yapılabilir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından TTSO Meclis Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Nalbant ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zeki Solak, Doukas Marinopoulos'a yöresel ürünler hediye etti. - TRABZON
Kaynak: İHA
Trabzon Ticaret Ve Sanayi Odası, Trabzon, Yunanistan, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:18 GÜNCELLEME - Bartın'da sağanak
18:17 Alt geçitte mahsur kalanlar botla kurtarıldı
18:17 Yeni vatandaşlık yasası: Çok eşli vatandaş olamayacak, terör örgütü üyeleri atılacak, Alman...
18:17 Husumetli aileler barıştırıldı
18:15 Arap işadamı Raish'den DTSO'ya ziyaret
18:15 Mikro Kredi Diyarbakır Bölge Müdürü Taş'tan Vali Akbıyık'a ziyaret
18:15 Sel ve doludan zarar gören köylerde inceleme