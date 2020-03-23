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Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını kapattı

Yunanistan, Türkiye ile kara, hava ve deniz sınırlarını korona virüs salgını nedeniyle kapatma kararı aldı.

23.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:56
Yunanistan, Türkiye ile sınırlarını kapattı
Yunanistan , Türkiye ile kara, hava ve deniz sınırlarını korona virüs salgını nedeniyle kapatma kararı aldı.

Yunanistan korona virüs salgını nedeniyle tedbirlerini genişletiyor. Şu ana kadar 624 korona virüs vakasının tespit edildiği ve 15 kişinin hayatını kaybettiği ülke, Türkiye ile kara, hava ve deniz sınırlarını kapatma kararı aldı. Kararın bu sabah saatlerinden itibaren yürürlüğü girdiği ve 15 Nisan'a kadar geçerli olacağı belirtildi. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kamyon ve tır geçişlerinin ise devam edeceği bildirildi.

Söz konusu karar resmi gazetede yayınlandı. - ATİNA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Türkiye, Güncel

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