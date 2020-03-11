Yunanistan, Türkiye kara sınırına dikenli tel takviyesi yaptı
Yunan sınır güvenlik ekipleri özel TIR'larla taşınan metrelerce uzunluktaki hazır yapım dikenli telleri Meriç Nehri kıyısına döşedi. Gümülcine ile Edirne sınırı arasındaki köprüde Yunan bando ekibi ise küçük bir gösteri sundu.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Yunanistan geçtiğimiz haftalarda Türkiye ile olan kara sınırı üzerinde sığınmacı akını yaşanması sonrasında bölgeye dikenli tel ve blokaj takviyesi yaptı. Yunan sınır güvenlik ekipleri özel TIR'larla taşınan metrelerce uzunluktaki hazır yapım dikenli telleri Meriç Nehri kıyısına döşedi. Gümülcine ile Edirne sınırı arasındaki köprüde Yunan bando ekibi ise küçük bir gösteri sundu.
Yunanistan'ın sınır güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinden bir gün sonra yapılması dikkat çekti. Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüşerek AB ülkeleriyle imzalanan ve 4 yıl geçerliliği olan 18 Mart Kontrolsüz Göçü Önleme Anlaşması'nı gözden geçirmişti.
Yunanistan'ın sınır güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brüksel ziyaretinden bir gün sonra yapılması dikkat çekti. Erdoğan, Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ile görüşerek AB ülkeleriyle imzalanan ve 4 yıl geçerliliği olan 18 Mart Kontrolsüz Göçü Önleme Anlaşması'nı gözden geçirmişti.
Kaynak: Euronews.com
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