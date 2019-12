Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla başlattığı süreç kapsamında Ankara'nın bölgede bulunan sondaj ve savaş gemilerini korumak amacıyla silahlı ve silahsız insansız hava araçlarını (SİHA-İHA) göndermesinin ardından Yunanistan'dan karşı hamle geldi.

"ABD'DEN 3 İSRAİL'DEN 2 SİHA ALINACAK"

The Times'ta Anthee Carassava imzasıyla yayınlanan habere göre Yunanistan, Türkiye'ye karşı kullanmak üzere ABD ve İsrail'den silahlı insansız hava aracı (SİHA) almaya hazırlanıyor. Gazetenin iddiasına göre parlamentoda bilgi veren Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, ABD'den 3, İsrail'den 2 SİHA alınacağını söyledi.

"TÜRK İHA'LARINI ETKİSİZ HALE GETİRMEK DE DAHİL"

Panagiotopulos, "Silahlı kuvvetlerimiz egemenliğimize yönelik potansiyel tehlikelere karşı koymak için angajman kurallarını belirledi. Bu kurallara Türk İHA'larını hareket edemez hale getirmek de dahil" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, KKTC'YE İHA GÖNDERMİŞTİ

Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni bir stratejik adım atmış ve KKTC'de silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına (SİHA-İHA) hava üssü kurma kararı alarak bölgede elini daha da kuvvetlendirmşti. Malzeme yüklü askeri gemiler Mersin'den yola çıkarken, Rum ve Yunan medyası, "Kıbrıs'a Türk hava üssü" başlıklarıyla gelişmeleri birinci gündem maddesi yaptı.

KKTC'nin Geçitkale havaalanına SİHA ve İHA üssü kurulması, Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Türkiye ve KKTC'yi dışlayarak paylaşma adımları atan Rum-Yunan ikilisine yeni bir darbe oldu. Olağanüstü toplanan KKTC Bakanlar Kurulu, önceki sabah Türkiye'den gelen "Geçitkale'yi bize devredin" talebini hemen onayladı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez al-Sarraj, İstanbul'da yaptıkları görüşme sırasında, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını imzaladılar.

Bu anlaşmanın Türkiye açısından önemi, Kıbrıs Türkleri ile 2011'de yapılan anlaşma dışında Doğu Akdeniz'de kıyısı olan bir ülkeyle yapılan ilk deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması olması.

Güney Kıbrıs ise İsrail ve Mısır ile bu anlaşmaları 2000'li yılların başında yaptı ve ilan ettiği münhasır ekonomik bölgelerde oluşturduğu 13 parselde hidrokarbon faaliyetleri için ihaleleri tamamladı.

Anlaşma, AB tarafından yasa dışı ilan edilirken, anlaşmanın Yunan ordusunu alarma geçirdiğini söyleyen Times, konunun aynı zamanda Atina'daki sivil ve askeri liderler arasında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine nasıl tepki verileceği konusunda bölünme yarattığını vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kuzey Kıbrıs'a gönderilen İHA'larla ilgili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir" dedi.