Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ilebir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Türkiye'nin Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Ege konusunda saldırgan bir tutum sergilediğini iddia ederek Washington yönetiminden Türkiye'nin bu tutumuna karşı yardım istedi. Ayrıca Dendias, "Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz" diye konuştu.

Yunanistan'da iktidara gelen Yeni Demokrasi Partisi'nin Dışişleri Bakanı NikosDendias, ABD'ye giderek burada mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

"BÖLGEDE BÜYÜK BİR SORUNA YOL AÇIYOR"

Nikos Dendias, görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye'yi Akdeniz'de sorun çıkaran unsur olarak görmek yeterli değil. Bu, Türkiye'ye zarar vermiyor. Aksine bölgede büyük bir soruna yol açıyor. İstemediğimiz tek şey de sorun oluşması... Bu durum, Türkiye'nin Yunanistan ile, Avrupa Birliği ile (AB), NATO ile, ABD ve diğer devletlerle arasında sorun oluşmasına neden oluyor." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

TÜRKİYE'NİN S-400 ALMASI

Ankara'ya sevkiyatı süren S-400'ler hakkında konuşan Dendias, "Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'nin S-400 almasında dolayı mutlu değiliz. NATO üyesi bir ülke olarak diyebiliriz ki; Rus silahları NATO sistemlerine uyum sağlamıyor. Dünyanın bu bölgesinde silahlanmak istikrar ve güven ortamının oluşmasına yardımcı da olmuyor." diye konuştu.

ABD'DEN YARDIM İSTEDİ

Dendias ABD'nin Yunanistan'ı açık bir şekilde desteklemesini istediğini belirterek "ABD ile Yunanistan uzun süredir yakın ilişkilerde bulunuyor. Ancak bu ilişkileri derinleştirip genişletmeliyiz. Türkiye ile ilişkilerimizde herhangi bir sorun olduğunda, ABD ile aramızda doğrudan bir iletişim kanalının kurulmasını da talep ettim. Not aldılar. Cevap verecekler" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

Mike Pompeo ise paylaştığı mesajında "Yunanistan, Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki istikrarın en önemli unsurudur ve NATO'nun da önemli bir müttefikidir." ifadelerini kullandı.

İki devlet adamının ayrıca Washington yönetimi tarafından desteklenecek İsrail-Yunanistan-ABD üçlü ortaklığında Doğu Akdeniz'de enerji anlaşması ve yatırımları yapılması konusunu da görüştüğü kaydedildi.