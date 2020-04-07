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Yunanlar göçmenleri ölüme tek etti, Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 15 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

07.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:09
Yunanlar göçmenleri ölüme tek etti, Sahil Güvenlik kurtardı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 15 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Burunucu Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen sal içinde Somali uyruklu 6'sı çocuk, 5'i kadın ve 4'ü erkek olmak üzere 15 kaçak göçmeni kurtardı.Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ayvacık, Güncel
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