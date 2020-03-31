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Yunanlılar sığınmacıları ölüme terk etti

Muğla kıyı şeridinden Yunan adalarına gitmek için denize açılan 18 sığınmacıyı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri can salı içine bindirerek Türk karasularına bıraktı.

31.03.2020 13:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:45
Yunanlılar sığınmacıları ölüme terk etti
Muğla kıyı şeridinden Yunan adalarına gitmek için denize açılan 18 sığınmacıyı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri can salı içine bindirerek Türk karasularına bıraktı.
Gece saatlerinde Muğla kıyı şeridinden deniz açılan 7 Filistin, 6 Suriye ve 5 İran uyruklu olmak üzere toplam 18 sığınmacı, Yunan karasularına geçiş yaptıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Datça ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salı içerisine bindirilen 18 sığınmacı Türk karasularına itildi. Sığınmacıların yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu tarafından Datça açıklarında bulunan can salı tespit edildi. Can salı içindeki 7 Filistin, 6 Suriye ve 5 İran uyruklu olmak üzere 18 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan 7 erkek, 4 kadın ve 7 çocuk sığınmacıların ihtiyaçları giderilerek, işlemleri için İl Göç Müdürlüğüne sevk edildi.
(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Muğla, Güncel
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