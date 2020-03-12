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Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor

Yunanistan, Avrupa'ya gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mültecileri engellemeye devam ediyor.

12.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:31
Yunanlılar, sınırın 100 metre gerisine yeni tel duvar inşa ediyor
Yunanistan , Avrupa 'ya gitme hayaliyle Pazarkule-Kastanies sınır kapısı arasında bulunan 'tampon' bölgede bekleyen mültecileri engellemeye devam ediyor. Mevcut jiletli tel sınır hattını güçlendiren Yunanlılar, şimdi de mevcut hattın 100 metre gerisine, yeniden tel duvar inşa ediyor.

Yunanistan güvenlik güçleri, iş makineleri ile sınırın 100 metre gerisinde, sınır hattı boyunca iş makineleri ile yeni demir kazıklar çakmak suretiyle, tel duvar inşa ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunanistan, Avrupa, Güncel

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