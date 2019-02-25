Yünsa, 2018 Yılında 28 Milyon TL Net Kâr Elde Etti

Türkiye'nin ve Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre üst-segment yünlü kumaş üreticisi Yünsa, 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Yünsa'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirketin 2018 yılındaki net kârı bir önceki seneye göre 2 kat artarak 28 milyon TL olarak gerçekleşti. Yünsa'nın cirosu ise bir önceki yıla göre %24 artış ile 296,87milyon TL'den 367,79milyon TL'ye ulaştı. Şirket, ihracat gelirini ise %25 artırarak 249,3 milyon TL'ye çıkarttı ve şirket cirosunun %67,8'i ise ihracat kanalıyla gerçekleşti. Yünsa'nın yurt içi satış rakamları da 2018'de 104,4 milyon TL'den 127,4 milyon TL'ye yükseldi.

Yünsa'nın 2018 finansal sonuçlarını değerlendiren Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, "Sahip olduğumuz deneyim ve iş yapış şeklimizle büyümeye devam ediyoruz ve 2018 yılında ciromuzu %24 oranında artırdık. İhracat gelirimizi ise %25 artırarak 249,3 milyon TL'ye çıkarttık ve ciromuzun %67,8'i ihracat kanalıyla gerçekleşti. Bugün elliden fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat ile Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük üst-segment yünlü kumaş ihracatçısıyız. Türkiye'de sektörümüzdeki ihracatın %70'ini gerçekleştiriyoruz. Bugün üretim kapasitemiz ile dünyanın beş büyük üst segment yünlü kumaş ihracatçısından biriyiz ve dünya toplam kumaş pazarının yaklaşık %5'ini karşılıyoruz. 45 yıldan bu yana üretimimize ara vermeden devam ediyoruz, istikrarlı büyümemizi sürdürüyor ve dünya lideri olma yolunda hızla ilerliyoruz. 400'den fazla müşteriye ürünlerimizi sunuyor, uluslararası çapta birçok markayla iş birliğimiz ile Yünsa kumaşları dünya vitrinlerinde yer alıyor. Bugün sadece Türkiye'de değil dünyada da kadın ve erkek giyiminde modaya yön veren önemli bir üretici konumundayız. Geleceğin kumaş tasarımı ve üretimi üzerine odaklanarak çağın ve teknolojinin gerekliliklerini sektöre kazandırıyoruz. Bu nedenle kaliteli bir üretim ve yenilikçi teknolojilerle kumaş üretimi için Ar-Ge yatırımlarımız çok büyük bir önem taşıyor. 2018 yılında toplam 300'e yakın yeni ürün geliştirdik. Bu başarımızın altında Ar-Ge yatırımlarımız var. Dünyadaki rekabetçi gücümüzü artırmak, tekstil ihracatındaki lider konumumuzu pekiştirmek, ihracattaki payımızı artırmak için katma değeri yüksek, hızlı ve inovatif ürünler geliştirmeye odaklanıyoruz." dedi.

Kaynak: Bültenler