Yuntdağı Bezi ile Ev Ekonomilerine Katkı Sağlıyorlar

30 Kasım 2018 Cuma 11:26



30 Kasım 2018 Cuma 11:26

Yunusemre Belediyesinin Asmacık'ta kurduğu tezgahlarda mahalleli hanımlar, Yuntdağı yöresel bezi üreterek, ev ekonomilerine katkı sağlıyor.Yuntdağı'nda kırsal kalkınma hamlelerine hız veren Yunusemre Belediyesi, bölgede yaşayan hanımların ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla verdiği eğitimler yoğun ilgi görüyor. Asmacık Mahallesi'nde kurulan tezgahlarda mahalleli hanımlar, bu geleneksel bezi dokuyor. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak ile birlikte mahalleli hanımları ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kadınlarla bir araya geldi. Bölgedeki hanımların taleplerini de dikkate alarak, bu kursu açtıklarını kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, Yuntdağı'nda dokumacılığı geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Başkan Çerçi, "Kırsal kalkınma hamlelerini sürdürüyoruz. Belediyemizin İŞ-KUR Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü proje kapsamında Asmacık Mahallemizde yaşayan bayanlar da yöresel bez dokumayı öğrenirken; ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Buradan çıkan ürünler vatandaşlarımıza ulaşıyor ve ürün çeşitliliği artıyor. Belediye olarak üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın yararına olan çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA