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Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi.

15.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:42
Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi. Bir süre köprü önünde yüzen Yunus balıkları daha sonra gözlerden kayboldu.

İstanbul 'da Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde balıkçıların bulunduğu iskelede görünen Yunus balıkları bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görüldü. Yunus balıklarının o anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sevimlilikleri ile dikkat çeken Yunus'ların sahildeki yüzme anları renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Galata, Güncel
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