Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi.

15.04.2020 14:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:31
Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması üzerine durma noktasına gelen deniz trafiğindeki sakinliği fırsata çeviren Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi. Bir süre köprü önünde yüzen Yunus balıkları daha sonra gözlerden kayboldu.
İstanbul 'da Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi. İstanbul'un tarihi semtlerinden Eminönü'nde balıkçıların bulunduğu iskelede görünen Yunus balıkları bir süre tarihi Galata Köprüsü ve civarında yüzdüğü görüldü. Yunus balıklarının o anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sevimlilikleri ile dikkat çeken Yunus'ların sahildeki yüzme anları renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA) Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü’ne kadar geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Galata, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Haberler
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona ermek üzere Haberler
İspanyol basını yazdı! F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona ermek üzere
Haberler ›› Güncel ››Yunus balıkları tarihi Galata Köprüsü'ne kadar geldi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:40: Azerbaycan, Türkiye'ye doğal gaz ihracatını yüzde 23 artırdı - Haber 16:40: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 16:39: Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı - Haber 16:39: Başkan Ali Kılıç muhtarlarla telekonferans yaptı - Haber 16:38: Kırıkhan'da yasağa uymayarak açılan iş yerindeki 6 kişiye ceza - Haber 16:15: Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler