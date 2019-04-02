Yunus Baydar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Ardahan belediye başkan adayı Yunus Baydar oldu. AK Parti adayı Yunus Baydar, Ardahan belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ardahan belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Ardahan belediye başkan adayı Yunus Baydar ile ilgili seçim sonuçları ve Ardahan belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Ardahan belediye başkan adayı Yunus Baydar oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ardahan belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ardahan aday yarışı ve Ardahan seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ardahan Seçim Bilgileri

Ardahan belediyesi için toplam sandık sayısının 45 olduğu belirlendi.

Ardahan belediyesi için açılan sandık sayısının ise 44 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ardahan belediyesi için katılım oranının ise % 81,43 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ardahan toplam seçmen sayısının ise 13.454 olduğu belirlendi.

Ardahan belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 10.955 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ardahan belediye başkan adayı olarak gösterilen Yunus Baydar, Ardahan yarışında % 42,30 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Yunus Baydar toplamda 4.413 adet oy sayısına ulaştı.

Yunus Baydar Kimdir?

Yunus Baydar, 1976 yılında Ardahan'ın Yalnızçam köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra Kafkas Universitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu. Ardahan'da özel veterinerlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Baydar, farklı dönemlerde toplamda 7 yıl AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevinin yanı sıra bir dönem de AK Parti Ardahan İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

AK Parti Ardahan belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.