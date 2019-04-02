Yunus Dogan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR DİNAR belediye başkan adayı olan Yunus Dogan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR DİNAR ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Yunus Dogan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AFYONKARAHİSAR DİNAR adayı Yunus Dogan kimdir? BTP AFYONKARAHİSAR DİNAR adayı Yunus Dogan yüzde kaç oy aldı?

Yunus Dogan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AFYONKARAHİSAR DİNAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Yunus Dogan DİNAR ilçesinde % 0,47 oranında oy almıştır. DİNAR ilçesinde % 0,47 oranında oy olan Yunus Dogan adlı BTP adayı toplamda 73 adet oy sayısına ulaştı.

AFYONKARAHİSAR DİNAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.