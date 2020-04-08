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Yunus ekiplerinden gıda yardımı

Yunus ekipleri kendi aralarında topladıklarıyla gıda yardımı yaptı Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, nakdi yardım götürdükleri yaşlı kadına kendi aralarında topladıkları parayla gıda malzemesi yardımı yaptı.

08.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:30
Yunus ekipleri kendi aralarında topladıklarıyla gıda yardımı yaptı
MUĞLA - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, nakdi yardım götürdükleri yaşlı kadına kendi aralarında topladıkları parayla gıda malzemesi yardımı yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde sağlanan 1000 liralık yardımı Cami Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki Zeliha Büyükkaramutlu'ya ulaştırdı.
Ekiplerin "Başka ihtiyacınız var mı?" sorusuna Büyükkaramutlu, "Yalnız yaşıyorum ve kiracıyım. Bazı ihtiyaçlarım var ama param yok." Cevabını verdi.
Bunun üzerine yunus ekipleri kendi aralarında para toplayarak Büyükkaramutlu için marketten gıda malzemesi aldı.
Büyükkaramutlu, yardım gelmeden önce namaz kılıp dua ettiğini anlattı.
Yalnız yaşadığını ve kiracı olduğu için zor geçindiğini dile getiren Büyükkaramutlu, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Polis arkadaşlar yardımcı oldu. Çok mutlu oldum. Allah benim gibi daha nice garibanlara nasip etsin. Buna şükür" diye konuştu. Yunus ekiplerinden gıda yardımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fethiye, Muğla, Polis, Yerel
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