Yunus Emre Dörtlüsü'nden Şatoda Müzik Ziyafeti

Yunus Emre Dörtlüsü tarafından verilen konsere başta çocuklar olmak üzere ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Çocukların hayallerini süsleyen Masal Şatosu'nda müzik dinletileri devam ediyor. Çocuklarda klasik müzik sevgisi oluşması amacıyla gerçekleştirilen konserlerin bu haftaki konuğu ise Yunus Emre Dörtlüsü oldu. Keman sanatçıları Özlem Arkan Sümer ve Verda Saygıdeğer İlerde ile viyola sanatçısı Volkan İnci ve viyolonsel sanatçısı Aslı Beller'in sahne aldığı konsere Masal Şatosu ziyaretçileri büyük ilgi gösterdi.

Masal Şatosu'nun Eskişehir turizmine büyük katkı sunduğunu ifade eden ebeveynler ise düzenlenen konser dolayısı ile yetkililere teşekkür ettiler.