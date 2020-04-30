Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te "online" Çocuk Şenliği düzenledi - SARAYBOSNA

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te sekiz yıldır düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi.

30.04.2020 22:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:24
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'te sekiz yıldır düzenlenen Çocuk Şenliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl online olarak gerçekleştirildi.
YEE'nin Bosna Hersek'te 2011 yılından beri yürüttüğü Tercihim Türkçe Projesi'nin final etkinliği olan şenlik, Saraybosna YEE'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanırken çok sayıda çocuk sanal ortamda keyifli anlar yaşadı.
YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, programın başında yaptığı konuşmada, şenliğin geçmiş yıllarda Zenica şehrindeki spor salonunda binlerce çocuğun katılımıyla yapıldığını hatırlatarak en kısa zamanda yeniden yüz yüze görüşme temennisinde bulundu.
Programa katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da şenliğin ara verilmeden devam etmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Salgın bittikten sonra bu faaliyetler devam edecek. Bugünkü program da bir anlamda bunu teyidiydi." ifadesini kullandı.
Zenica-Doboj Kantonu Eğitim Bilim Kültür ve Spor Bakanı Spahija Kozlic ise bu yıl şenliğin çocukların sağlığı dikkat alınarak online yapıldığını söyleyerek, gelecek yıl yeniden binlerce çocuğun Zenica'da buluşması temennisinde bulundu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da İstanbul ve Bosna Hersek'ten 210 okulun "kardeş okul" olduğunu aktararak, "Bu güzel birliktelik umarım yıllarca devam edecek. Salgını yendikten sonra İstanbul ve Bosna Hersek arasındaki gönül birlikteliğin devam etmesini diliyorum." dedi.
Çocuklar Türkçe ve Boşnakça şarkılar söyledi
Sunuculuğunu Bosna Hersek'te büyük beğeniyle izlenen "Elif" isimli Türk dizisinin başrol oyuncusu İsabella Damla Güvenilir'in yaptığı programda, Bosnalı çocuklar İstanbul'daki kardeş okullarda eğitim alan akranlarıyla Türkçe ve Boşnakça şarkılar da söyledi.
Bosnalı başarılı atlet Amel Tuka'nın yanı sıra daha önceki şenliklerde sahne alan Mirza Selimovic ve Dzenan Loncarevic gibi şarkıcıların da katıldığı program, Bosna Hersek'te çocuk şarkıları ile tanınan ve sevilen Latif Mocevic'in konseriyle son buldu. Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek’te ’online’ Çocuk Şenliği düzenledi - SARAYBOSNA

Kaynak: AA

Etiketler: Saraybosna, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya’da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Ebru Şallı’nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı Haberler
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
İngiltere’den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran’da piyasaya çıkacak Haberler
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10’un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler››Güncel››Yunus Emre Enstitüsü, Bosna Hersek'te 'online' Çocuk Şenliği düzenledi - SARAYBOSNA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:41: Arkasından seslendiği çöp arabasının oyuncağı evine geldi - BALIKESİR - Haber 23:40: Nallıhan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 23:39: Mudurnu-Nallıhan yolu ulaşıma açılıyor - BOLU - Haber 23:39: İzmir'de şoke eden görüntü; sahildekilere aldırış etmeden tuvaletini yaptı - Haber 23:38: 3 günlük kısıtlama öncesi Adanalılar soluğu şırdancılarda aldı - Haber 23:18: Aşk 101 dizisinin yıldızı Pınar Deniz, makyajsız halini paylaştı - Magazin 22:42: Denizli'de traktör römorkunun altında kalan çiftçi, hayatını kaybetti - Haber 21:49: Kayınbirader, ablasıyla boşanma aşamasındaki eniştesini bıçakladı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor