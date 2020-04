Yunus Emre Enstitüsü eşine az rastlanır bir 23 Nisan kutlaması gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Yunus Emre Enstitüsü, sosyal medya hesapları üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü münasebetiyle dijital bir kutlama programı gerçekleştirdi.Türkiye saati ile 16.00'da canlı olarak yayınlanan programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın yanı sıra yurt dışından Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Ceyhun Bayramov, Ürdün Prensi Asım bin Naif, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Elvin Hasan, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bosna Hersek Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Raşid Hadzovic, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı ve 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Komitesi Başkanı Fikrim Damka, Arnavutluk Eğitim Bakanı Yardımcısı Nina Guga ve Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Enis Kervan konuşmacı olarak yer aldı. Ünlü sunucu Pelin Çift'in sunuculuğunu gerçekleştirdiği etkinliğe Türk ve yabancı çok sayıda büyükelçi ile yabancı Türkologlar da iştirak etti."Gönül birliğimiz olduğunu derinden hissediyorum"Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, video konferans yoluyla yaptığı konuşmada katılımcılara 'Değerli konuklarımız' diye hitap etti. Bu hitabın sebebini de açıklayan Selçuk, "Ben öncelikle bu ülkenin bir evladı olarak sonra da Türkiye'deki tüm eğitim camiasını temsilen, sizlere tüm öğretmenlerimiz ve bu güzel günün ev sahibi öğrencilerimizin selam ve sevgilerini iletmekle kendimi mükellef hissediyorum, bir ev sahibi olarak. Siz değerli konuklarımıza Türkiye'de yaşayan kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Sizlerle şu an aynı çatı altında değiliz, uzaktan iletişim kurmaya çalışıyoruz ama gönül birliğimizin olduğunu, muhabbetimizin olduğunu derinden hissediyorum" ifadelerini kullandı."Bir kültür mirası üzerinde durmaktayız"Anadolu coğrafyası üzerinde yaşamış birbirinden önemli isimleri anan Selçuk, "Yazının hakikati, sözün doğruyu söylediği Anadolu'nun kadim ve bereketli toprakları her daim sevgi ve hoşgörüyü içinde barındırmıştır. Bizler dertlinin derdiyle dertlenen, yaralara merhem olan, ihtiyacı olanın dün olduğu gibi bugün de yardımına koşan bir medeniyetin çocuklarıyız. Anadolu; mayasını Hoca Ahmet Yesevi'den alan, Mevlana Celaleddin Rumi ile Hacı Bektaşi Veli ile Taptuk Emre ile Yunus Emre ve Aşık Veysel gibi adını sayamadığım birçok erenle hamuru yoğrulan bir coğrafyadır. Nasırlı ellerin, buğday rengi tenlerin iyilik dolu yüreklerle birleştiği varlığını tüm insanlığın hayrına vakfeden bir kültürün mirası üzerinde durmaktayız" şeklinde konuştu."Anadolu'nun dört bir yanında Yunus Emre türbesine rastlamak mümkün"Yunus Emre Enstitüsünün yaptığı çalışmalardan bahseden Bakan Selçuk, 13. yüzyıl Anadolu erenlerinden Yunus Emre'nin Türkiye'deki önemine vurgu yaptı. Selçuk, "Elbette bir ananenin devamlılığının sağlaması ve insanlığa yakışan bir insan tasavvuru gelişmesi için medeniyetlerin çatışmasından, gelecek büyük kırılmalardan ziyade birlikte ve beraberce, insanı ve insanlığı odağa alan bir hayat tarzının önemini vurgulamak lazım. Yunus Emre Enstitü'müz çok önemli bir rol oynuyor. 13. yüzyıl Anadolu erenlerinden olan Yunus Emre'nin 'Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan, halka müderris olsa hakikatte asidir' manzumesindeki derin manayı bize çağlar öncesinden çok sade bir dille anlatmaktadır. Bu 'iyilik ve insan sevgisi' Anadolu'da öyle özümsenmiştir ki; Yunus Emre'nin kabri ülkemizin birçok şehri tarafından paylaşılamamıştır. Birçok şehir kabrin kendi coğrafyasında olduğunu iddia etmektedir. Anadolu'nun dört bir yanında bir Yunus Emre türbesine rastlamak mümkündür. Bu durum insanımızın içindeki iyi insan olma ve Yunus Emre'nin hayal ettiği, tarif ettiği insan tasavvuruna yaklaşma arzusundan kaynaklanıyor" dedi."Türkçe bir barış dilidir"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında da açıklamalarda bulunan Selçuk, "Aynı medeniyetin yetiştirdiği, Kurtuluş Savaşımızın önderi ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Büyük Millet Meclisimizin açılış gününü sadece ülkemiz çocuklarına değil; tüm dünya çocuklarına 'Çocuk Bayramı' olarak armağan ederek eşine az rastlanan bir liderlik göstermiştir. Bu, tarihin her döneminde medeniyetimizin kutlu duruşudur. Bu anlamda söz vücut bulsun diye, hem güzel söz söylemek hem de sözü güzel söylemek zorundayız. Türkçe ses bayrağımız ve her şeyden önce bir barış dilidir. Türkçeye gönül veren siz değerli misafirlerimiz bu kutlu günde artık bizim gözümüzde bir barış, sevgi ve dostluk elçisisiniz" diye konuştu.Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamalarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u vekilen katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Birinci TBMM'nin açılışının 100'üncü yılını ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı."TBMM, 100 yıldır ülkemizin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olmuştur"Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, çocuklara hitaben, "TBMM'nin bundan 100 yıl önce Ulus'ta, benim bulunduğum binanın birkaç yüz metre ilerisinde açıldı. TBMM, 100 yıldır ülkemizin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olmuştur. Bu önemli günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan etmiştir. Atatürk biliyordu ki, çocuklar gelecek demek, yaşamın devamı demekti. Çocuklar evrenin özünü yansıtırlar. Her bir çocuk, birazdan programımızda göreceğimiz gibi aynı özün değişik renkleri ve yansımalarıdır" diye konuştu."Biz Yunus gibi sadece insanları değil, tüm yaratılmışı yaratanın hatırına severiz"Herkesin doğduğu toprağı sevdiğine değinen Ateş, "Bu toprağa ve ülkemize duyduğumuz sevgi, başka toprakları, ülkeleri ve o ülkelerin insanlarını sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz Yunus gibi sadece insanları değil, tüm yaratılmışı yaratanın hatırına severiz" dedi."Selamı yaygınlaştıralım"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Covid-19 salgını nedeniyle evlerden kutlandığını hatırlatan Ateş, "Bugün 23 Nisanı uzaktan kutlamamıza sebep olan Covid-19, bizim nefesimizi tehdit ediyor. Virüs, nefesimize ve aldığımız havaya saldırırken farkına varmadan günde binlerce kez öylesine aldığımız nefesin kıymetini anladık. Bütün yaratılmışa da bu evrende yetecek kadar nefes olduğunu fark ettik. Bu bayram Yunus Emre'nin mesajıyla 'selamı yaygınlaştıralım', çünkü selam barıştır. Barış aktif bir eylemdir. Nefes almak ve aldırmaktır. Merhamet ise bir bütünün parçası olarak kendini ötekinde görebilmektir" ifadelerini kullandı."Dünyanın bütün çocuklarına selam olsun"Yunus Emre'nin merhameti ve yüreğiyle video konferansa katılan herkese seslenen Ateş, "Kendimize, ruhumuza, bedenimize nefes aldıralım. Birlikte yaşadığımız insanlara nefes aldıralım. Doğulu Batılı, gelişmiş az gelişmiş, zengin fakir demeden, Hristiyan, Müslüman, Budist ayırt etmeden nefes aldıralım. İçinde yaşadığımız dünyaya, doğaya, kuşlara, kedilere, köpeklere, karıncalara, ağaçlara, çiçeklere nefes aldıralım. Onlarla barış içinde yaşayalım. Özgürlüğün kıymetini bilen, kendine, diğer insanlara ve tabiata nefes aldıran dünyanın bütün çocuklarına selam olsun. 23 Nisan kutlu olsun" dedi.52 ülkeden 100 çocuk canlı yayındaProtokol konuşmalarının ardından dünyanın farklı noktalarındaki 52 ülkeden 100 çocuk canlı yayında gösterilerini gerçekleştirdi. Şiir, resim ve dans gibi farklı kategorilerde programa katılan çocuklar, 100. yılında 23 Nisan coşkusunu hep birlikte evlerinden paylaştı. Avustralya'dan Rusya'ya, Filistin'den Somali'ye, Almanya'dan Ürdün'e, Çin'den Güney Afrika'ya kadar dünyanın farklı noktalarından çocuklar, kendilerine armağan edilen bugünde birlik, beraberlik ve barış mesajlarını tüm dünya ile buluşturdu. - ANKARA