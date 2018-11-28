Yunus Emre Enstitüsü'nden Amman Etkinliği

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:40



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:40

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kültür ve sanat hayatını bir araya getiren, çok sayıda akademisyen, yazar ve Türkoloji öğrencilerinin de katıldığı bir etkinlik düzenledi.YEE'den yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre'nin 'Gelin Tanış Olalım' felsefesinden hareketle düzenlenen etkinlikler 24-27 Kasım'da yapıldı.Üç gün süren etkinlikler kapsamında, Türkiye ile Orta Doğu ülkelerinin kültür ve sanat hayatını, yaşayan sanatçılar üzerinden tanıtılırken Türk ve Arap dünyasının ortak değerleri yeni nesil sanatçılara da aktarıldı.Bu kapsamda eserleri Arapçaya da çevrilmiş Mehmet Atilla Maraş, Necip Tosun, Zeynep Satı Yalçın, Hasibe Çerko ve Mehmet Aycı gibi şair ve yazarlar etkinliklere katıldı.Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, üniversiteler, kitapevleri, okullar ve konferans salonlarında etkinlikler çerçevesinde söyleşiler, kitap okuma etkinlikleri ve imza günleri de düzenlendi.- Ürdün prensesi Türkçe öğreniyorAçıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Enstitüsü Amman Müdürü Cengiz Eroğlu, Ürdün'de Türkçe öğrenmeye çok fazla talep olduğunu, karşılıklı olarak ülke edebiyatlarını yeterince bilmedikleri belirtti.Eroğlu, iki ülke edebiyatından çevirilerin olmadığı dikkati çekerek, "Bu çerçevede de ülkelerimizin kültür ve sanat hayatını, yaşayan sanatçılar üzerinden tanıtmak istedik. Türkiye, Ürdünlüler için rüya ülke konumunda. Dilimizi öğrenmeyi çok istiyorlar. Hatta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kuzeni (amcasının kızı) Prenses Rahme Bint el-Hasan da kendisi gibi yüzlerce öğrenciyle birlikte enstitüde verilen Türkçe kurslarına katılıyor. Sıradan biri gibi kurs sıralarında yerini alan Prenses, Türk hocaların anlattığı konuları dikkatli bir şekilde dinliyor ve Türkçe dilini geliştirmeye çalışıyor. Ülkemize, dilimize ve kültürümüze olan bu talep karşısında edebi eserler için çeviri desteklerinin artması gerekiyor." ifadelerini kullandı.Tüm yazarların hikaye şiir roman yoluyla ortak konulardan bahsettikleri etkinlikler 27 Kasım'da Ürdün Yazarlar Birliği'ne yapılan ziyaretle tamamlandı.