21.06.2019 02:00
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Yunus Emre Enstitüsünden Amman'da ebru sergisi

Yunus Emre Enstitüsünden Amman

Ürdün'ün başkenti Amman'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ebru sergisi açıldı.

Ürdün'ün başkenti Amman'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından ebru sergisi açıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ebru sergisinin açılışına Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murad Karagöz de katıldı.
Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu sergide yer alan eserlerin enstitüde eğitim alan Ürdünlü ve Türk öğrencilerin eserleri olduğunu söyledi.
Öğrencilerin Ebru sanatçısı Zeynep Gültekin'den üç ay boyunca eğitim aldıklarını dile getiren Eroğlu, amaçlarının iki halkın kültürlerini birbirlerine tanıtmak olduğunu vurguladı.
Serginin açılışında konuşan Büyükelçi Karagöz, bu yılın sonlarında Amman'da kültür günleri faaliyetleri çerçevesinde film ve yemek günleri etkinlikleri düzenleyeceklerini, 2020 yılında ise Türkiye ile Ürdün arasında karşılıklı kültür yılı ilan edilmesinin planlandığını kaydetti.
Kaynak: AA
Türkiye, Ürdün, Amman, Kültür Sanat

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