Haberler » Güncel » Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane - Haber

Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane

Brüksel Yunus Emre Enstitüsü (YEE), düzenlediği resepsiyonla Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphaneyi hizmete açtı.

13.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:06Yunus Emre Enstitüsünden Brüksel'de Türkçe kütüphane
Yunus Emre Enstitüsü (YEE), düzenlediği resepsiyonla Türkçe kitapların bulunduğu bir kütüphaneyi hizmete açtı.
Resepsiyona yoğun ilgi gösteren Türk toplumu ile Türkçe öğrenen ve konuşan yabancılar, 8 bin kitaptan oluşan Türkçe kütüphanenin açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Brüksel YEE Müdürü Rahmi Göktaş, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü ve Türkiye'nin Avrupa Birliği Nezdinde Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay'ın da katıldığı resepsiyonda tüm katılımcılara kitap hediye edildi.
Yetkililer, kütüphanenin kısa zamanda mevcut kitaplar artırılarak zenginleştirileceği bilgisini paylaştı.
Brüksel'in merkezi caddelerinden birinde bulunan kütüphanede, Türk dış politikasından Osmanlı mimarisine, Türk edebiyat tarihinden ders kitaplarına, sınırlı sayıda basılmış çalışmalardan romanlara ve çocuk kitaplarına kadar birçok Türkçe eser yer alıyor.
Bir çalışma salonunu da içinde barındıracak kütüphane, ücretsiz üye olan tüm kullanıcılara hizmet verecek.

Rahmi Göktaş, Brüksel, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:22 Fransa'da grevler hayatı kaosa sürüklüyor - Haber
22:22 Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu - Haber
22:22 Antalya'da 13 ay önce kaybolan 2 çocuk Denizli'de bulundu - Haber
22:21 İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimleri - Haber
22:21 İSTANBUL VALİLİĞİ YENİ YIL YORTUSUNU KUTLADI - Haber
21:03 KKTC Bakanlar Kurulu, Geçitkale Havaalanı'nın İHA ve SİHA merkezi olması yönünde karar aldı - Haber
20:59 Antalya'daki dolu ve sağanak nedeniyle Kaş ilçesindeki seralarda su baskını yaşandı - Haber
20:17 64 yaşındaki şahıstan, 4 yaşındaki çocuğa darp ve cinsel istismar! - Haber
20:04 Son Dakika: TBMM Genel Kurulu'nda 4 parti ABD Senatosu Ermeni kararını kınadı ve reddetti - Haber
19:07 AK Parti'de 2 başkan istifa ettiğini duyurdu! - Haber
13.12.2019 22:27:52