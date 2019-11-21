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Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı

Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sinema etkinliklerini farklı ülkelerde sürdürüyor.

21.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:00Yunus Emre Enstitüsünden Türk sineması atağı
Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten önemli kurumların başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), sinema etkinliklerini farklı ülkelerde sürdürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle yürütülen "Türk Filmleri Haftası" İtalya ve Avusturya ile devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında yönetmen Nuri Bilge Ceylan, ve Viyana'da sanatseverlerle bir araya gelecek.
YEE Başkanı Prof Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasının tanıtımı için dünyanın 30 ülkesinde çalışma yürüttüklerini belirterek, "Özellikle 2019 yılında Türk sinemasının tanıtılması öncelikli faaliyetlerimiz arasında yer aldı. Türk sinemasının yönetmen, senarist, oyuncu ve başarılı filmlerini yabancılarla buluşturmak için dünyanın yaklaşık 30 ülkesinde çalışma yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.
Uluslararası tanınırlığı olan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Roma ve Viyana'da sinemaseverlerle buluşmasının Türkiye algısı açısından çok önemli olduğuna dikkati çeken Ateş, "Ceylan'ın İtalyan sanatseverlere ulaşması Türk insanının kültür ve sanata verdiği önemi göstermesi açısından çok önemli. Bu çalışma iki ülke insanının birbirini yakından tanımasına ve iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacak." diye konuştu.
"Türk Filmleri Haftası" projesi, 22-24 Kasım'da Roma'da, 2-8 Aralık'ta Viyana'da gerçekleştirilecek.
Etkinlikler kapsamında Nuri Bilge Ceylan'ın "Ahlat Ağacı", "Kış Uykusu" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmlerinin yanı sıra Türk sinemasından farklı örnekler sunulacak.
"Kış Uykusu"nun 22 Kasım'da Roma'daki galasında yer alacak yönetmen Ceylan, sinema öğrencileri, yönetmen ve yapımcılarla da bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirecek.
"Türk Filmleri Haftası", yıl sonuna kadar birçok yerli yapımla Lübnan, Bosna Hersek, Fas, Macaristan, Romanya ve Kazakistan'da da yapılacak.

Yönetmen, Roma, Güncel

Kaynak: AA

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