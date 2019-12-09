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Yunus Emre Enstitüsünün yeni yıl ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı ocakta yapılacak

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen ve okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisinin ölçüldüğü 18 Ocak 2020'de yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına (TYS) 27 Aralık'a kadar başvurulabilecek.

09.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:42Yunus Emre Enstitüsünün yeni yıl ilk Türkçe Yeterlilik Sınavı ocakta yapılacak
Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) düzenlenen ve okuma, dinleme, yazma ve konuşma olarak 4 temel dil becerisinin ölçüldüğü 18 Ocak 2020'de yapılacak Türkçe Yeterlilik Sınavına (TYS) 27 'a kadar başvurulabilecek.
YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavda başarılı olan adaylara B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.
Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, 'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.
Türkçenin uluslararası geçerliliğe sahip standart sınavı TYS, yılda 3 kez Ankara'da ve YEE'nin yurt dışı enstitülerinde yapılıyor.
Uluslararası alanda uygulanan ve YEE tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlilik Sınavı ile Türkçe'nin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amaçlanıyor.
Sınava yönelik detaylı bilgiye "tys.yee.org.tr" adresinden ulaşılabilir.

Türkiye, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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