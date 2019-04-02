Yunus Emre Kuloğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AĞRI TAŞLIÇAY belediye başkan adayı olan Yunus Emre Kuloğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AĞRI TAŞLIÇAY ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Yunus Emre Kuloğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AĞRI TAŞLIÇAY adayı Yunus Emre Kuloğlu kimdir? BTP AĞRI TAŞLIÇAY adayı Yunus Emre Kuloğlu yüzde kaç oy aldı?

Yunus Emre Kuloğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AĞRI TAŞLIÇAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Yunus Emre Kuloğlu TAŞLIÇAY ilçesinde % 0,03 oranında oy almıştır. TAŞLIÇAY ilçesinde % 0,03 oranında oy olan Yunus Emre Kuloğlu adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

AĞRI TAŞLIÇAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.