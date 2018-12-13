Yunus Emre Kültür Merkezi'nden Filistinlilere Türkçe Eğitim

13 Aralık 2018 Perşembe 13:01



13 Aralık 2018 Perşembe 13:01

Filistinliler, Kudüs'te 2013 yılında kurulan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde verilen Türkçe dersine ilgi gösteriyor.Filistin'in Kudüs kentinde bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi, Filistinlilere Türkçe öğrenme imkanı sunuyor. Derslere çok sayıda Filistinli katılıyor.Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu İHA'ya yaptığı açıklamada, "Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı artmakla birlikte farklı yaş gruplarından da büyük ilgi görüyoruz. Merkezde, Filistin ve Filistin halkıyla olan ilişkilerimizi kültürel, sanatsal ve eğitim alanlarında güçlendirmek için çok sayıda etkinlikler düzenliyoruz. Katıldığımız tüm uluslararası festivallerde Filistin'i ve özellikle Kudüs'ü destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Filistin toplumundaki Türkçe önemiReha Ermumcu, "Türk üniversiteler ve Filistin üniversiteler arasında işbirliğinin yanı sıra Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı da artıyor" diyen Ermumcu, Filistin Kudüs Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bir akademik işbirliği daha olduğunu dile getirdi. Ermumcu, öğrencilerin dördüncü ve beşinci sınıfları İstanbul Üniversitesinde tamamladıktan sonra Kudüs'e dönüp son sınıfa gidebileceklerini duyurdu. - KUDÜS