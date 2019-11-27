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Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi Şevenk Yolunda asfalt çalışması yaptı.

27.11.2019 15:19 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:24Yunus Emre Mahallesi'nde asfalt çalışması
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi Şevenk Yolunda asfalt çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı. Yunus Emre Mahallesi'ndeki Şevenk Yolunda gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti.

Mahalle sakinleri ise yaptıkları değerlendirmede çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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