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Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

18.09.2019 17:06Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Adıyaman Belediyesi tarafından Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım döşeme çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce asfalt çalışması tamamlanan Yunus Emre Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarına başlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, mevsim boyunca sürdürdükleri asfalt ve kaldırım döşeme çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Yunus Emre Mahallesi'nde de gerçekleştiriyoruz. Mahallede sürdürdüğümüz kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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