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Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

23.07.2019 15:59 Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışması yaptı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği Yunus Emre Mahallesinde asfalt çalışmalarına başladı. Yunus Emre Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışması hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yolun en kısa sürede hizmete açılmasını amaçladıklarını belirtti. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Ömer Aslan ise yaptığı açıklamada, çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Fen İşleri Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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