03.07.2019 16:44
Haberler» Güncel» Haber

Yunus Emre'nin tedavisi Van'da devam edecek

Yunus Emre

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen ensefalosel hastası Yunus Emre Batır, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilecek.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde geçen yıl dünyaya gelen ensefalosel hastası Yunus Emre Batır, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edilecek.
Bebeğin babası İkram Batır, yaptığı açıklamada, Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın, beyin dokusu kafatasındaki açıklıktan dışarı çıkan oğlunun tedavisinin yapılması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.
Türkiye'nin bir çok yerinden hayırseverin kendisine ulaştığını aktaran Batır, "Adilcevaz Onkoloji Hastanesi Müdürü Hayati Nacar beni arayarak Yunus Emre'nin tedavisi için gereken desteği vereceklerini söyledi. Allah devletimize zeval vermesin. Oğlumun hastalığını duyarak bana ulaşan tüm hayırseverlere teşekkür ederim." dedi.
Tedavinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacağını bildiren Batır, oğlunun sağlığına kavuşmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Kaynak: AA
Adilcevaz, Bitlis, Van, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:52   OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ
18:50   Trabzonspor, Ahmet Canbaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
18:50   Bingöl'de silahlı saldırı: 2 yaralı
18:49   Kırgızistan'da "Atambayev" mitingi
18:48   Afganistanlı 13 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye köyde bıraktılar
18:48   Bakan Ersoy: "Türkiye'de eğitim almış insanlar olarak istihdam edilebilme şansınız daha yüksektir"
18:47   Gaziantep'te 29'uncu ayakkabı fuarı açıldı